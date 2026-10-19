Очерк в журнале «Исторический вестник» зафиксировал нравы посетителей городского и железнодорожного клубов Челябинска в 1909 году: местные танцоры выполняли причудливые движения ногами, а даме, приподнявшей край платья, вслед могли бросить «вот бесстыжая».
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