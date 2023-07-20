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Мигранты захватывают нас, как дикари захватывали развитые цивилизации прошлого

Мигранты захватывают нас, как дикари захватывали развитые цивилизации прошлого

Чужие – захват цивилизации В школе и институте, я думал, что учебники просто врут и нашествия дикарей не могли уничтожить развитые цивилизации прошлого.

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Комментарии
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Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов.
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2 час.
саша дмитренко
кто то  хорошо  за  это  платит
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10 мин.
саша дмитренко
например-зарплаты  были  одинаковы и не было  смысла ехать  в россию,живы  были участники  вов  и  воспитывали молодежь,,была  запрещена  религия
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6 мин.

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