Экс-полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу восхитился талантом вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля . «Если бы наши карьеры пересеклись, возможно, мне пришлось бы играть слева и поменять позицию.
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