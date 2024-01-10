Танковый экипаж сорвал наступление ВСУ и пресек прорыв обороны

Старший сержант Чингис Очиров в составе танкового взвода оборонял один из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российских войск в зоне ответственности его экипажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии