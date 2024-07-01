В августе закончится какая-либо легитимная власть на Украине

Полномочия Верховной рады заканчиваются 28 августа 2024 года – это означает, что с 29 августа на Украине не останется легитимных центральных органов власти, сказал в эфире радио Sputnik кинорежиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.
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