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Что известно о разрабатываемой гиперзвуковой ракете "Змеевик"

Что известно о разрабатываемой гиперзвуковой ракете "Змеевик"

Global Look Press/Russian Defence Ministry Россия намерена представить новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Змеевик", которая способна уничтожать крупные надводные цели: основными "мишенями" должны стать авианосцы условных противников.

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