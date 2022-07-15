Что известно о разрабатываемой гиперзвуковой ракете "Змеевик"

Global Look Press/Russian Defence Ministry Россия намерена представить новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Змеевик", которая способна уничтожать крупные надводные цели: основными "мишенями" должны стать авианосцы условных противников.
Global Look Press/Russian Defence Ministry Россия намерена представить новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Змеевик", которая способна уничтожать крупные надводные цели: основными "мишенями" должны стать авианосцы условных противников.
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