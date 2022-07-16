Посольство Казахстана в РФ предупредило студентов о медосвидетельствовании

О необходимости проведения медицинского освидетельствования в течение 90 дней в официально установленных медицинских организациях при въезде на учебу в России предупредило казахских студентов 15 июля пресс-служба посольства Казахстана в России.
О необходимости проведения медицинского освидетельствования в течение 90 дней в официально установленных медицинских организациях при въезде на учебу в России предупредило казахских студентов 15 июля пресс-служба посольства Казахстана в России.
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