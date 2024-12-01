Профессор Малинен не поверил в план помощника Трампа Келлога по Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и заявил, что план генерал-лейтенанта Кита Келлога, которого республиканец назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, скорее всего окажется несостоятельным.