Жители Тулы пожаловались на свалку во дворе

Жители Тулы пожаловались в социальных сетях на свалку во дворе дома по улице Мезенцева, 32. "На покупку квартиры или ремонт у людей есть средства, а вывести мусор по пропуску на свалку у них нет возможности.
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