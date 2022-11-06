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Жители Тулы пожаловались на свалку во дворе

Жители Тулы пожаловались на свалку во дворе

Жители Тулы пожаловались в социальных сетях на свалку во дворе дома по улице Мезенцева, 32. &quot;На покупку квартиры или ремонт у людей есть средства, а вывести мусор по пропуску на свалку у них нет возможности.

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