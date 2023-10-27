Орбан и Фицо выступили против выделения Евросоюзом €50 млрд Украине

Издание Politico со ссылкой на дипломата пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.