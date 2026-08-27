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Огласила судья приговор, который не вступил в законную силу

Огласила судья приговор, который не вступил в законную силу

Сегодня, 27 августа 2026 года, суд Москвы заочно приговорил к 12 годам колонии предпринимателя Бориса Ушеровича, совладельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД, признав его виновным в даче взятки в размере 1,4 млрд руб.

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