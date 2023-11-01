"Глаз нет": как разведка ВС РФ узнает о проблемах в рядах ВСУ

скриншот из видео Беспилотники и средства РЭБ на спецоперации, пожалуй, одни из самых необходимых. С их помощью ведется разведка, благодаря которой наши войска не только находят будущие цели, но и узнают тайные проблемы ВСУ.
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