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Хурба: В Хабаровском крае возобновит работу аэропорт Комсомольска-на-Амуре

Хурба: В Хабаровском крае возобновит работу аэропорт Комсомольска-на-Амуре

В срок до конца сентября следующего года будет реализован масштабный проект, который окажет существенное положительное влияние на воздушное пассажирское и грузовое сообщение в Хабаровском крае и за пределами региона.

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