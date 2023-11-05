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"Эрдоган отказал Нетаньяху в аудиенции", - президент Турции заявил, о прекращении диалога с премьер-министром Израиля.

"Эрдоган отказал Нетаньяху в аудиенции", - президент Турции заявил, о прекращении диалога с премьер-министром Израиля.

Начну с конца - мне вот интересно, а нам слабо - отреагировать в стиле Эрдогана? Теперь к сути: за все, что сейчас происходит в Палестине, по мнению турецкого лидера, ответственность несет народ Израиля, во главе с Биньямин Нетаньяху, по этой причине Эрдоган прекращает считать его оппонентом и собеседником.

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Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Жида послали на... Давно я так не смеялся!
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2 д.
Нина Бакалина
Эрдоган  любит  свой  народ,  помнит историю,  сейчас  он  не  на  двух  стульях,  а  на  стороне  угнетённого  палестинского  народа,  я  верю ,  что  он  добьётся  мира   и  наказания  фашистского   молодчика   Нетаньяху .
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2 д.

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