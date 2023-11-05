"Эрдоган отказал Нетаньяху в аудиенции", - президент Турции заявил, о прекращении диалога с премьер-министром Израиля.

Начну с конца - мне вот интересно, а нам слабо - отреагировать в стиле Эрдогана? Теперь к сути: за все, что сейчас происходит в Палестине, по мнению турецкого лидера, ответственность несет народ Израиля, во главе с Биньямин Нетаньяху, по этой причине Эрдоган прекращает считать его оппонентом и собеседником.
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