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Китай высоко оценил первое применение Россией ракеты «Кинжал» на Украине

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ применили «Кинжал» в Ивано-Франковской области для уничтожения хранилища боевых частей для украинских ракетных комплексов «Точка-У», а также для уничтожения крупных складов горючего в Николаевской области.

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