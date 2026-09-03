4 сентября: какой сегодня день

4 сентября отмечается День специалиста по ядерному обеспечению России. Именно в этот день в 1947 году был создан специальный отдел при Главном управлении специального вооружения Министерства обороны СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия.