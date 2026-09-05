Посол Пакистана сообщил о планах запуска рейса в Москву

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи объявил о планах по запуску прямых рейсов компании Fly Jinnah между Пакистаном и Москвой, что усилит деловые и образовательные связи.
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