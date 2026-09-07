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Газета.ру

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Рэпер Тимати попросил дочь Алису выучить две песни Канье Уэста перед концертом

Рэпер Тимати попросил дочь Алису выучить две песни Канье Уэста перед концертом

Старшая дочь рэпера Тимати Алиса рассказала на шоу на VK Видео, что отец заставил ее сделать ради концерта американского исполнителя Канье Уэста.

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