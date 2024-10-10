На днях в информационном пространстве появилось несколько роликов с зачумленной территории с территории укропии, после коих некоторые наши браЦконародники снова заверещали: "Посмотрите, да там же есть наши люди, их надо срочно спасти!" Среди оных роликов были:1.
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