Бьелса может возглавить сборную Боливии

Марсело Бьелса может сменить Сесара Фариаса на посту главного тренера сборной Боливии. Глава Федерации футбола Боливии Фернандо Коста заявил, что контактирует с Бьелсой, а переговоры с 66-летним аргентинцем будут проведены в ближайшее время.