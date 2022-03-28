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Бьелса может возглавить сборную Боливии

Марсело Бьелса может сменить Сесара Фариаса на посту главного тренера сборной Боливии. Глава Федерации футбола Боливии Фернандо Коста заявил, что контактирует с Бьелсой, а переговоры с 66-летним аргентинцем будут проведены в ближайшее время.

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