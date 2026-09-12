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Столичная лжекосметолог попыталась подкупить журналистов после разоблачения

Столичная лжекосметолог попыталась подкупить журналистов после разоблачения

"112" Лжекосметолог из столицы попыталась подкупить съемочную группу, чтобы репортаж из ее бьюти-кабинета не вышел в эфир.

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