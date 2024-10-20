📹❗️Экипажи F-15I Ra'am и F-16I Sufa продолжают беспрепятственно бесчинствовать в неприкрытом передовыми зенитно-ракетными средствами воздушном пространстве Ливана.
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📹❗️Экипажи F-15I Ra'am и F-16I Sufa продолжают беспрепятственно бесчинствовать в неприкрытом передовыми зенитно-ракетными средствами воздушном пространстве Ливана.