Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в ее день рождения

Марии Миногаровой 15 марта исполнилось 36 лет. По случаю своего дня рождения блогерша организовала вечеринку для друзей и близких, на которой получила неожиданный подарок — предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 33-летнего актера Александра Горчилина.
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