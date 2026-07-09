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Закон, порядок, государство

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Конец "социального туризма": Мерц готов вернуть украинцев на родину

Конец "социального туризма": Мерц готов вернуть украинцев на родину

Принимающие страны ЕС меняют гуманитарный курс из-за финансовой нагрузки, пишет infoBRICS. Вслед за ограничениями льгот в Польше и Чехии, канцлер Германии активно продвигает репатриацию трудоспособных украинских беженцев для их вступления в ряды ВСУ, снижая внутреннее недовольство избирателей.

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