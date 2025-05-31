Администрация Сумской области объявила принудительную эвакуацию ещё 11 населённых пунктов Украинские власти утверждают, что российские военные якобы обстреливают мирные села в приграничных районах Сумщины.
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Администрация Сумской области объявила принудительную эвакуацию ещё 11 населённых пунктов Украинские власти утверждают, что российские военные якобы обстреливают мирные села в приграничных районах Сумщины.
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