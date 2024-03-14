Юрий Осколков подтвердил свое увольнение с одной из должностей

13 марта стало известно, что директор аэропорта Пензы покинул одну из занимаемых им должностей. Правительство региона подтвердило эту информацию, заявив, что в настоящее время Юрий Осколков остается только на посту директора пензенского аэропорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии