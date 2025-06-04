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Царьград

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Теракт в Брянской области: число пострадавших возросло до 125 человек

Теракт в Брянской области: число пострадавших возросло до 125 человек

В результате теракта на железнодорожном мосту в Брянской области пострадали 125 человек, включая детей.

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