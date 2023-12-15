Астраханцев просят не гулять по льду

Несмотря на то, что в городе уже несколько дней держатся крепкие морозы, а синоптики обещают сегодня вечером ухудшение погодных условий.
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