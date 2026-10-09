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Газета.ру

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"Ъ": количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%

"Ъ": количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%

В России за девять месяцев 2026 года было ликвидировано 28 тыс. компаний и ИП, работающих в сфере общепита, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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