На острове Мудьюг нашли четыре новых для Архангельской области вида грибов

На территории Мудьюгского государственного природного ландшафтного заказника учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН впервые провели комплексное исследование афиллофоровых грибов.
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