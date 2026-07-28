Эксперт Ларин предупредил о росте летних кибермошенничеств среди молодёжи

Константин Ларин и Радис Юсупов предупреждают о летних кибератаках на школьников и студентов. Мошенники используют поддельные объявления и обещают призы, высокие ставки на доверие и технологические новинки.
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