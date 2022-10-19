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Полянский назвал дезинформацией обвинения в поставках Ираном беспилотников в РФ

Полянский назвал дезинформацией обвинения в поставках Ираном беспилотников в РФ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский назвал очередной дезинформацией обвинения стран Запада в том, что Иран осуществлял поставки своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.

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