Журналист, писатель и историк Тарик Сирил Амар, написал статью для издания Newsweek и сообщил о том, что Западу, и в частности Германии, придется расплачиваться за проведение политики, направленной против Москвы.
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