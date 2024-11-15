Творческий коллектив «Росинка», учащиеся 4 класса МКОУ «Новоаннинская гимназия» (песня «Ах, улица, улица широкая»).
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Творческий коллектив «Росинка», учащиеся 4 класса МКОУ «Новоаннинская гимназия» (песня «Ах, улица, улица широкая»).