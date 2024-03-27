Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

В МЭШ внедрены онлайн-курсы повышенного уровня подготовки к ЕГЭ В прошлом году в «Московской электронной школе» начал работать пилотный проект, помогающий выпускникам подготовиться к ЕГЭ, а в этом году функционал МЭШ дополнился новыми возможностями.
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