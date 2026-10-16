Экс-форвард «Реала» Фернандо Морьентес считает, что Винисиуса Жуниора наказали слишком строго. Вингер мадридского клуба был отстранен на 4 матча Ла Лиги после того, как схватил Натана Салиба за волосы в игре с « Вильярреалом » (1:0).