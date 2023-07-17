Исцеление верой: как чудеса Сергия Радонежского вдохновляют верующих после двух молитв 18 июля 2023 года Ксения КирпикСергий Радонежский, один из наиболее почитаемых святых Русской православной церкви, оставил незабываемый след в истории России.