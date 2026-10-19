Расписание петербургского аэропорта Пулково восстановилось. Но пассажиров просят заранее уточнять статус рейса, так как перевозчик может принять решение об изменении времени вылета.
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