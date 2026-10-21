Омская епархия предложила переименовать две из четырех остановок «КДЦ «Маковский». В РПЦ хотят, чтобы они назывались «Соборная площадь».
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