Mash: 87-летний режиссёр Розовский потерял сознание на работе в театре

Марку Розовскому стало плохо в день рождения. Ему потребовалась помощь медиков87-летний режиссёр Марк Розовский потерял сознание в театре "У Никитских ворот", где он работает художественным руководителем.
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