КОСМИЧЕСКИЙ БРАК: ВАШ ПАРТНЕР УЖЕ ДАВНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕН СВЫШЕ

Может показаться безумием, но если верить теории космического брака, небеса уже подобрали для вас родственную душу…Один из вопросов Вселенной звучит следующим образом: есть ли у человека родственная душа сразу же после его рождения? Люди тысячелетиями пытались разгадать эту загадку.
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