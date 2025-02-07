Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 871 подписчик

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КОСМИЧЕСКИЙ БРАК: ВАШ ПАРТНЕР УЖЕ ДАВНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕН СВЫШЕ

КОСМИЧЕСКИЙ БРАК: ВАШ ПАРТНЕР УЖЕ ДАВНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕН СВЫШЕ

Может показаться безумием, но если верить теории космического брака, небеса уже подобрали для вас родственную душу…Один из вопросов Вселенной звучит следующим образом: есть ли у человека родственная душа сразу же после его рождения? Люди тысячелетиями пытались разгадать эту загадку.

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Комментарии
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Ан ШХ
космическая любовь, космической любовью,но главное земной опыт, который главное надо не пропить! )))))))))
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13 час.
Александр Недава
Кто это такой матосян?
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6 час.
Александр Недава
Гавнопост
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6 час.
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