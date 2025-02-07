КОСМИЧЕСКИЙ БРАК: ВАШ ПАРТНЕР УЖЕ ДАВНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕН СВЫШЕ

Может показаться безумием, но если верить теории космического брака, небеса уже подобрали для вас родственную душу…Один из вопросов Вселенной звучит следующим образом: есть ли у человека родственная душа сразу же после его рождения? Люди тысячелетиями пытались разгадать эту загадку.