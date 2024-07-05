Губернатор Кондратьев подтвердил гибель девочки после атаки ВСУ на Кубани

Губернатор подтвердил гибель девочки после атаки ВСУ на Краснодарский край В Краснодарском крае шестилетняя девочка умерла в больнице от травм, полученных при атаке беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск.
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