Депутат Алексей Диденко предложил ввести аптечные сертификаты для нуждающихся

Депутат от Томской области Алексей Диденко со своими коллегами по фракции ЛДПР разработал законопроект об аптечных сертификатах для слабозащищенных граждан.
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