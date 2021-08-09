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Депутат Алексей Диденко предложил ввести аптечные сертификаты для нуждающихся

Депутат Алексей Диденко предложил ввести аптечные сертификаты для нуждающихся

Депутат от Томской области Алексей Диденко со своими коллегами по фракции ЛДПР разработал законопроект об аптечных сертификатах для слабозащищенных граждан.

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odyssey2006 odyssey2007
После Ковида - потеря трудоспособности. Денег нет, а жизненно важные лекарства нужны, ни Собянин, ни Воробьёв, да и другие власти на местах денег не дают. Жить невозможно. Налоги и ЖКХ, штрафы, это аккуратно миллиардер Мишустин собирает.
geo1804
так и есть
Лада Мира
Да разве позволят? Сейчас у пенсов со старческими болячками в среднем 4000 руб .ежемесячно досамого гроба на лекарство тратится (и цены в аптеках растут) , а уж у малоимущих на сегодня даже субсидии отобрали сочтя что переплатили в прошлом году когда сами же власти запретили старикам сдавать документы из-за ковида. Сами облажались и сами же лишили нищих последней копейки на выживание наплевав на запред взысканий ,Хотя есть п.3 ст.1109 на запред взысканий. Плюют и на закон . У малоимущих пенсов с добавкой от ПФ получающих 9000 руб. остается после оплаты ЖК и лекарств на питание и домашний быт тысячи 3 на 30 дней Это на еду если мыться без мыла ,посуду песком чистить ,лампочки не покупать и ни чего не ремонтировать в доме,перекрыв воду где сломанные краны ,ну и само собою если сломано эл.оборудование - ст. машинка , холодильник ,плита и излишняя роскошь - телевизор ,телефон и тп. А представьте ,если у пенсионера кровная родня в могилах или такая что сама готова в могилу свести пенса...

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