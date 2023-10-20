«Кинжал» в режиме нон-стоп

Россия не собирается совершать опрометчивых действий, но в то же время решительна, чтобы в случае необходимости действовать наверняка Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Чёрным морем самолетами с комплексами «Кинжал».