Страна и люди
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Страна и люди

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«Кинжал» в режиме нон-стоп

«Кинжал» в режиме нон-стоп

Россия не собирается совершать опрометчивых действий, но в то же время решительна, чтобы в случае необходимости действовать наверняка Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Чёрным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

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Комментарии
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ВераВерная
Путин лишней информации не даёт, зато автор отвел душу. Молодец. Спасибо.
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