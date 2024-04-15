Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северском направлении специальной военной операции

В ходе боевой работы по срыву ротаций подразделений ВСУ и уничтожению колонн подвоза боеприпасов на Северском направлении специальной военной операции, военнослужащие расчетов реактивной артиллерии 123-й бригады выполнили залповую стрельбу накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником.
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