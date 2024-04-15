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Закон, порядок, государство

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северском направлении специальной военной операции

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северском направлении специальной военной операции

В ходе боевой работы по срыву ротаций подразделений ВСУ и уничтожению колонн подвоза боеприпасов на Северском направлении специальной военной операции, военнослужащие расчетов реактивной артиллерии 123-й бригады выполнили залповую стрельбу накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником.

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