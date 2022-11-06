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Елена Вайцеховская: «Яметова безумно самобытна, но при слове «самобытность» всегда вспоминаю фильм «Приходите завтра» и его героиню Фросю Бурлакову»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о российской фигуристке Веронике Яметовой. «С восприятием Вероники Яметовой все сложнее.

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