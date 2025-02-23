Машины в пленке оставили на складе на 25 лет и не замечали их. Автомобили случайно нашел уборщик

На протяжении 25 лет старый склад на окраине города оставался забытым всеми. Это здание, некогда принадлежавшее заводу, неоднократно меняло владельцев, переходя от одной компании к другой вместе с другим имуществом.
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