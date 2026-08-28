Экс-директор Газманова осуждён на семь лет за хищение более 15 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему директору народного артиста России Олега Газманова Дмитрию Царенко. Он признан виновным в хищении денежных средств, вырученных от концертной деятельности певца, и приговорён к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
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