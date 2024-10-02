ФСБ задержала 39 экстремистов, которые вербовали российских подростков для насилия через Discord

В 78 регионах РФ прошла масштабная операция ФСБ в «отношении членов деструктивных интернет-сообществ», в результате которой были задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.