Боксер Адебайо посоветовал Кузьмину остерегаться «Железного кулака»

Нигерийский боксер Соломон Адебайо в преддверии поединка на гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» посоветовал своему противнику, двукратному чемпиону мира по боксу Сергею Кузьмину опасаться приближения «Железного кулака».
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